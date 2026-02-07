Trump quintuplicó el cupo para la importación de carne vacuna argentina

EE.UU. Tras la firma del acuerdo comercial con Argentina, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el decreto que quintuplica el cupo de importaciones de carne vacuna argentina. De esta manera, la cuota se amplía en unas 80.000 toneladas desde las 20.000 actuales, por lo que pasarán a totalizar 100.000. En principio, la medida será temporal y solo regirá para 2026, con el objetivo de reducir los precios internos del país norteamericano.

“Tras considerar la información proporcionada por el Secretario de Agricultura, entre otros datos relevantes, concluyo que las importaciones de recortes de carne vacuna magra en los Estados Unidos están actualmente sujetas al cupo arancelario (TRQ) para carne vacuna. Determino que el suministro de recortes de carne magra o de productos agrícolas directamente competitivos o sustitutos será insuficiente para satisfacer la demanda interna a precios razonables debido a un desastre natural y una importante disrupción en el mercado nacional”, señala el texto oficial.

El jefe de Estado estadounidense consideró “necesario y apropiado aumentar temporalmente la cantidad de importaciones de recortes de carne magra sujetas a la tasa arancelaria dentro del cupo establecida bajo el TRQ para carne vacuna”. Además, determinó que “corresponde asignar la totalidad de la cantidad adicional dentro del cupo, tal como se establece en esta proclamación, a la Argentina”. Acto seguido, definió que la cantidad adicional de 80.000 toneladas se asignan al mercado argentino.

Además, la Casa Blanca indicó que la proclama presidencial implica un incremento temporal del cupo arancelario de EE.UU. para recortes de carne vacuna magra. El principal objetivo de la medida es aumentar la oferta y mantener la carne molida a precios accesibles para los consumidores estadounidenses, en medio de los desafíos actuales de abastecimiento.

“La proclamación autoriza la importación libre de aranceles de 80.000 toneladas métricas adicionales por año de recortes de carne magra provenientes de Argentina, distribuidas en cuatro cuotas trimestrales de 20.000 toneladas cada una”, detallaron.

En cuanto a la distribución del cupo extra, la primera cuota estará disponible del 13 de febrero al 31 de marzo de 2026; la segunda, del 1 de abril al 30 de junio; la tercera, del 1 de julio al 30 de septiembre; y la cuarta, del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2026.

La Casa Blanca justificó la decisión de ampliar el cupo para la importación de carne vacuna argentina como una respuesta a la escasez de oferta y el aumento de precios en el mercado estadounidense.