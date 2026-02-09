Alice Albinia ganó la Beca Michael Jacobs de crónica viajera 2026

Colombia. La periodista y escritora británica Alice Albinia fue seleccionada como la ganadora de la Beca Michael Jacobs de crónica viajera 2026, otorgada por la Fundación Gabo, el Hay Festival y The Michael Jacobs Foundation for Travel Writing. Albinia se convierte así en la segunda mujer en recibir la beca, que este año distingue el segundo proyecto en inglés en su historia.

La propuesta de Albinia, titulada Wánu, fue elegida de manera unánime por el jurado conformado por Jon Lee Anderson (Estados Unidos), Mar Abad (España), Teresita Goyeneche (Colombia), Joseph Zárate (Perú) —ganador de la beca en 2025—, J. S. Tennant (Reino Unido) —ganador de la beca en 2020— y Sabrina Duque (Ecuador) —ganadora de la beca en 2018—.

A esta duodécima edición de la convocatoria se postularon 390 propuestas provenientes de 38 países. Desde 2014, esta iniciativa financia con 10.000 dólares un proyecto de libro o artículo en español o en inglés, sobre Hispanoamérica o España.