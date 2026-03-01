Irán lanzó más de 200 misiles contra territorio israelí

Israel. Las sirenas sonaron en todo el centro de Israel el sábado por la noche durante un nuevo ataque con misiles lanzado por Irán, en respuesta a los bombardeos conjuntos de Estados Unidos e Israel en territorio iraní.

Los primeros informes señalaron impactos directos en cuatro ubicaciones distintas en Gush Dan durante la noche del sábado. El servicio de emergencias Magen David Adom informó que sus equipos escanearon las zonas afectadas para detectar posibles heridos. Posteriormente, la organización reportó que siete personas resultaron con heridas leves en uno de los sitios, incluido un hombre de 40 años en estado grave, y una persona muerta.

La víctima se trata de una mujer que había resultado herida en el área metropolitana de Tel Aviv.

Poco después, las autoridades confirmaron un total de 16 personas heridas, dos de ellas en estado grave.

El Servicio de Bomberos y Rescate indicó que sus equipos trabajaban en la búsqueda de personas que pudieran estar atrapadas bajo los escombros.

Al menos 125 misiles fueron lanzados contra Israel por Irán en la primera andanada registrada en la mañana del sábado. De estos, 35 ingresaron al espacio aéreo israelí, mientras que el resto fue interceptado previamente. Como consecuencia, se activaron sirenas en el centro y norte del país.