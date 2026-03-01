Putin condenó la muerte de Jameneí y habló de “asesinato” con violación del derecho internacional

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, condenó este domingo la muerte del líder supremo de Irán, Ali Jameneí, en el marco de la ofensiva lanzada contra el país persa por fuerzas de Israel y Estados Unidos.

Putin calificó lo ocurrido como un “asesinato” cometido con una “cínica violación de todas las normas de la moral humana y el derecho internacional”, en una de las declaraciones más duras emitidas desde el Kremlin en las últimas horas.

En un telegrama dirigido al presidente iraní, Masud Pezeshkian, Putin expresó: “Acepte mis más sentidas condolencias por el asesinato del líder supremo de Irán, Sayyid Ali Jameneí, y sus familiares”. Además, pidió transmitir su pésame y apoyo a la familia del ayatolá, a los dirigentes y a todo el pueblo de la República Islámica, en lo que constituye la primera reacción oficial del jefe del Kremlin tras la escalada bélica, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

El mandatario ruso aseguró que en su país Jameneí será recordado como un “destacado estadista” que hizo una enorme contribución al fortalecimiento de los lazos entre Moscú y Teherán, relación que en los últimos años se consolidó como una asociación estratégica integral. Rusia e Irán mantienen acuerdos en materia energética, militar y comercial, en un contexto de creciente tensión con Occidente.

Previamente, el Ministerio de Exteriores ruso había condenado los ataques contra Irán y denunció que las acciones de Israel y Estados Unidos estaban planificadas con antelación y sin provocación por parte de Teherán. Moscú exigió poner fin inmediato a la escalada y devolver la situación a un cauce político y diplomático, advirtiendo sobre el riesgo de una desestabilización mayor en la región.

En su comunicado oficial, el Kremlin remarcó que Rusia está dispuesta a facilitar soluciones pacíficas basadas en el derecho internacional, el respeto mutuo y el equilibrio de intereses. La declaración se produce en medio de un escenario de máxima tensión en Medio Oriente y tras contactos recientes entre funcionarios iraníes y el gobierno ruso, que refuerzan la sintonía política entre ambos países frente al conflicto.