EE.UU. destruyó barcos iraníes que colocaban minas en el estrecho de Ormuz

Estados Unidos destruyó diez embarcaciones iraníes que estaban colocando minas en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el transporte de petróleo en el mundo, en medio de la escalada del conflicto entre Washington, Israel e Irán.

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó que los ataques fueron realizados en las últimas horas contra buques que estaban desplegando minas en esa vía estratégica que conecta el Golfo Pérsico con el océano Índico y por donde circula una parte significativa del comercio mundial de crudo.

“Me complace informar que en las últimas horas hemos atacado y destruido por completo 10 barcos y/o buques que colocaban minas inactivas, ¡y seguirán otros!”, afirmó el mandatario en una publicación en su red Truth Social.

Advertencia directa a Irán

Trump había advertido previamente que Irán enfrentaría consecuencias “a un nivel nunca antes visto” si intentaba minar el estrecho de Ormuz o bloquear el tránsito de petroleros.

“Si Irán ha colocado minas en el estrecho de Ormuz queremos que las retiren inmediatamente”, escribió el mandatario, quien señaló que remover los explosivos sería “un paso gigante en la dirección correcta”.

Además, el presidente estadounidense amenazó con una respuesta aún mayor si Teherán intenta detener el flujo de petróleo en esa zona estratégica.

“Si Irán hace algo que detenga el flujo de petróleo en el Estrecho de Ormuz, será golpeado por Estados Unidos veinte veces más fuerte”, advirtió.

Minas para bloquear el paso de petroleros

Según distintos reportes, Irán comenzó a desplegar pequeñas embarcaciones capaces de transportar entre dos y tres minas cada una para colocarlas en el estrecho con el objetivo de bloquear el paso de buques petroleros.

La estrategia, según informes citados por medios internacionales a los que accedió la Agencia Noticias Argentinas, buscaba obstaculizar el tránsito en un punto crítico para el comercio energético global, en medio de la crisis internacional por el precio del crudo.

Amenazas cruzadas

La tensión escaló aún más después de que Trump amenazara a Teherán con “muerte, fuego y furia” si intentaba cerrar el paso en el estrecho de Ormuz, mientras que desde Irán surgieron advertencias contra el mandatario estadounidense.

En paralelo, Francia anunció el despliegue de una misión militar defensiva en la zona para garantizar la seguridad de los barcos petroleros que atraviesan el estrecho.

La situación mantiene en alerta a los mercados energéticos y a la comunidad internacional, ya que cualquier interrupción en el tránsito por el estrecho de Ormuz podría afectar gravemente el suministro global de petróleo.