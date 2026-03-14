Ascienden a 826 los muertos en los ataques israelíes en Líbano

El número de muertos debido a los bombardeos de Israel contra el Líbano escala a 826 y el de heridos supera los 2.000 en las últimas 24 horas.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, desde el inicio de la ofensiva el pasado 2 de marzo, 826 personas murieron en diferentes puntos del país y otras 2.009 resultaron heridas, en donde 76 de ellas solo desde la tarde del viernes.

La informnación del Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud Pública comunicó que hay 106 niños fallecidos, mientras que los heridos incluyen también a 327 menores.

Las bajas en el sector sanitario ascienden a 31 muertos y 51 heridos, luego de que en la noche de ayer fuera alcanzado un centro médico en la zona meridional de Burj Qalaouiya.