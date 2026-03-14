Milei se vuelve a reunir con Abascal en Madrid

España. El presidente argentino, Javier Milei, aterrizó ayer en Madrid, en la que es su quinta visita a España desde que asumió como Jefe de Estado en diciembre de 2023, para participar en el Madrid Economic Forum 2026, un evento de corte ultraliberal dominado por la agenta antiwoke, y reunirse con su amigo y aliado internacional Santiago Abascal, presidente de Vox.

Junto a su hermana, la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, el presidente libertario partió desde Buenos Aires anoche (23:00 hora argentina), aterrizando en Madrid a las 16:30 hora española (12:30 horas en Argentina).

El libertario se reunirá con el presidente del partido de ultraderecha Vox, Santiago Abascal, a las 10:00 horas (06:00 horas en Argentina). Una hora después Milei tiene programada otra reunión con su amigo Jesús Herta de Soto, un economista y profesor universitario cercano al libertario desde antes de ostentar el bastón presidencial.

Su presencia en el acto central del Madrid Economic Forum 2026, está programada para las 20:15 horas (16:15 horas en Argentina). Allí, el presidente argentino protagonizará la última ponencia del evento y recibirá un premio conmemorativo en honor al economista Ludwig von Mises por parte del Doctor Philipp Bagus.

El foro, que congrega a economistas, empresarios y políticos de ultraderecha de distintas partes del mundo, prevé la asistencia de hasta 10.000 participantes. Las entradas oscilan entre 50 y 2.500 euros y el evento tiene a Milei como “invitado estrella” de la jornada del sábado.

