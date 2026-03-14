Trump advirtió que otros países enviarán buques de guerra al estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que la infraestructura defensiva de Teherán quedó neutralizada tras una serie de bombardeos en el estrecho de Ormuz, clave para el transporte de petróleo. Tras ello el mandatario instó a las potencias globales a desplegar buques de guerra para custodiar la zona comercial marítima.

El republicano afirmó que las fuerzas de su país “eliminaron el 100% de la capacidad militar de Irán“, aunque incluyó la posibilidad de pequeños ataques remanentes mediante drones o proyectiles de corto alcance. Aseguró también que las tropas de Estados Unidos mantienen bombardeos sobre la línea costera y que sus unidades recibieron la orden de disparar contra cualquier embarcación iraní en la zona.

En tanto, el líder de la Casa Blanca dirigió en particular su convocatoria de cooperación a los gobiernos de China, Francia, Japón, Corea del Sur y el Reino Unido. El objetivo de esta alianza, dijo, es para garantizar la seguridad en la ruta fluvial ante los intentos de bloqueo. Trump calificó la situación actual como el fin de una amenaza por parte de “una nación decapitada”.

El discurso de Trump se exacerbó tras la reciente ofensiva sobre la isla de Kharg. El presidente calificó este viernes la magnitud de la operación como exitosa y dijo: “Bajo mi dirección, el Comando Central de los Estados Unidos ejecutó uno de los bombardeos más poderosos en la historia de Medio Oriente”.

Ante este avance, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Aragchi, advirtió este sábado ante la televisión estatal local que “Irán responderá a cualquier ataque contra sus instalaciones energéticas” tras la ofensiva estadounidense sobre la isla de Kharg, principal centro de exportación de crudo del país.

“Si se atacan instalaciones iraníes, nuestras fuerzas atacarán instalaciones de empresas estadounidenses en la región o de empresas en las que Estados Unidos tenga participación”, advirtió. Aunque destacó que lo harían con cautela para garantizar que no se vean afectadas zonas densamente pobladas.

En este enclave de 22 kilómetros cuadrados, se concentra cerca del 90% de las exportaciones de crudo iraní, lo que la convierte en una pieza estratégica del conflicto y en un riesgo para la estabilidad energética global. Sus aguas profundas permiten el atraque de superpetroleros que transportaban más de tres millones de barriles diarios, principalmente hacia China.