Bolsonaro sigue en terapia intensiva, pero muestra una mejoría en su función renal

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro continúa internado en terapia intensiva en un hospital de Brasilia, mientras recibe tratamiento por una neumonía bacteriana, pero según el último parte médico de este domingo presenta una evolución clínica estable y una mejoría en la función renal.

Pese a esa mejoría, los facultativos destacaron que de todos modos su estado requiere monitoreo permanente y no hay una fecha definida para el alta hospitalaria.

Bolsonaro, quien cumple una sentencia de 27 años de cárcel por encabezar la tentativa de golpe de Estado en 2023, fue trasladado de urgencia el viernes desde la prisión de Papuada, en la afueras de la capital brasileña, al hospital DF Star luego de presentar fiebre alta, escalofríos, náuseas y disminución en los niveles de oxígeno en sangre.

Tras los estudios realizados, los médicos confirmaron un cuadro de bronconeumonía bacteriana que obligó a su internación en la unidad de cuidados intensivos, donde permanece bajo tratamiento con antibióticos y seguimiento clínico constante.

El equipo médico informó que Bolsonaro muestra signos de estabilidad clínica y una recuperación parcial en la función renal, que había presentado un deterioro en los primeros días de internación.

A pesar de esa evolución favorable, los especialistas detectaron niveles elevados de marcadores inflamatorios en sangre, por lo que decidieron ampliar la cobertura del tratamiento antibiótico.

Según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas, ante su vulnerabilidad física, su círculo íntimo y aliados políticos insistieron ante el Supremo Tribunal Federal para que se le conceda el beneficio del arresto domiciliario.

Además de la causa por el intento de quiebre institucional, Bolsonaro carga con condenas por comandar una agrupación criminal armada y atentar contra el Estado democrático de derecho. El dirigente sostiene su inocencia y ha rechazado cualquier vínculo con actos ilícitos.

En el horizonte político, se prevé que su hijo, el senador Flávio Bolsonaro, compita por la presidencia este año en un intento por derrotar en las urnas al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.