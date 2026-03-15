Irán atacó sucursales del Citibank en Emiratos Árabes Unidos y Bahréin

Irán. El portavoz de la Guardia Revolucionaria, general de brigada Ali Mohammad Naeini, afirmó que esta acción es una respuesta de Teherán a los ataques previos atribuidos a Estados Unidos e Israel contra entidades financieras iraníes.

El militar advirtió que, de repetirse estos hechos, todas las filiales de bancos estadounidenses en la región pasarán a ser consideradas objetivos legítimos: “El ataque contra las sucursales de los bancos estadounidenses fue una respuesta a la agresión del enemigo contra dos bancos iraníes. Si el enemigo repite esta acción, todas las sucursales de los bancos estadounidenses de la región se convertirán en nuestros objetivos legítimos”, afirmó, según la radiotelevisión estatal iraní.

Las fuerzas armadas emitieron una advertencia a la población de Oriente Medio para que no se acerque a menos de un kilómetro de bancos estadounidenses o israelíes.

Con respecto a las fas fuerzas navales de la Guardia Revolucionaria, bajo el mando del general Alireza Tangsiri, detallaron que los ataques se realizaron en varias oleadas y se dirigieron contra “objetivos clave” en tres bases aéreas estadounidenses localizadas en Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Qatar.

Las operaciones incluyeron el uso de drones y misiles, de acuerdo con fuentes militares iraníes.

En paralelo, una serie de ataques con drones y misiles lanzados desde territorio iraní provocó un incendio en un centro petrolero estratégico en Emiratos Árabes Unidos.

El siniestro coincidió con las advertencias de Teherán sobre posibles represalias contra intereses estadounidenses y emiratíes. Imágenes difundidas por la televisión local mostraron columnas de humo denso en las instalaciones, mientras las autoridades atribuyeron el incendio a la caída de escombros tras la interceptación de un dron en la zona industrial petrolera.

El ataque contra la terminal de Fujaira obligó a suspender las operaciones de carga y exportación de crudo desde uno de los centros logísticos más relevantes a nivel global, responsable de alrededor del 1% de la demanda mundial de petróleo. Esta interrupción representa la mayor afectación al suministro petrolero internacional en los últimos años.

Una quinta parte del comercio global de crudo resultó impactada, con consecuencias inmediatas para los precios internacionales y graves afectaciones económicas en los países del Golfo.

