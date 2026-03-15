La Guardia Revolucionaria de Irán juró que asesinará a Benjamin Netanyahu

La Guardia Revolucionaria del régimen iraní prometió este domingo "perseguir y matar" al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, en el día número 16 de la guerra de Estados Unidos e Israel contra la república islámica, mientras las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) iniciaron una oleada de ataques "a gran escala" contra la infraestructura del país en el oeste de su territorio.

“Si este criminal y asesino de niños sigue con vida, lo vamos a perseguir y matar con toda nuestra fuerza”, afirmó la fuerza de élite en su página web Sepah News.

Según indica un comunicado oficial emitido este domingo, las FDI impactaron objetivos estratégicos en una operación que ya acumula más de 400 oleadas de bombardeos desde el inicio de las acciones conjuntas con Estados Unidos el pasado 28 de febrero.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, solo durante la jornada del sábado, aviones israelíes de combate atacaron más de 200 puntos del régimen persa, incluyendo decenas de lanzadores de misiles balísticos, sistemas de defensa aérea y almacenes de armas, de acuerdo con la información suministrada por el ejército.