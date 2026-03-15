Milei disertó en España y llamó "basura inmunda" al socialismo

España. El presidente argentino, Javier Milei, participó ayer en el Madrid Economic Forum, un evento neoliberal que ha contado con la presencia de economistas y personalidades empresariales y políticas ligadas a la derecha española. El mandatario fue el encargado de poner el broche final al acto, con un discurso en el que comenzó con su famoso “viva la libertad carajo”. “Me parece que entre las coimas y las saunas no lo quieren mucho”, dijo en referencia a Pedro Sánchez tras escuchar insultos hacia el presidente español.

Milei, que recibió gritos de “presidente”, comenzó su discurso agradeciendo a los organizadores. Además, adelantó el título de su próximo libro, La moral como política de Estado, enfocado en la idea de que los socialistas “no discuten que el sistema capitalista es más eficiente sino que condenan al sistema porque consideran que es injusto”. “Lo que voy a aprobar a lo largo de la charla es que el sistema capitalista es más eficiente, justo y el único que trae prosperidad a la tierra”, dijo, aclarando desde un inicio que su participación sería “una clase de economía”.

“Estamos haciendo grande a la Argentina nuevamente”, aseguró el presidente, ensalzando “los valores de occidente”, que definió como “la filosofía griega, el derecho romano y la rectitud de los estoicos”. Además, aseguró que estos valores “son judeo-romanos”: “Si tuviéramos en claro cuáles son los pecados capitales, la basura inmunda del socialismo saldría de la faz de la tierra”. En esta línea, el libertario mencionó al profesor Jesús Huerta de Soto, el economista con el que se reunió la tarde del sábado y al que mencionó en varias ocasiones haciendo alusión a sus ideas.

Respecto al utilitarismo político, Milei explicó que, cuando este está alineado con los valores éticos y morales, el resultado de esa política es “que es justa, eficiente y tiene un rédito, mejorar la calidad de vida de los seres humanos”. Por el contrario, según el presidente argentino, cuando entran en tensión, “dicha política tiene que ser descartada. Aún cuando sirva políticamente”.

“Díganme cuántos políticos en el mundo conocen que entren en año electoral apretando la política fiscal. Eso lo hicimos solo los liberales. Sin embargo, durante años se nos deformó el pensamiento”, continuó, haciendo alusión a sus políticas en Argentina durante 2025, año en el que se celebraron las elecciones legislativas -de medio término-, que fueron ganadas por La Libertad Avanza tras el batacazo vivido en las elecciones de la Provincia de Buenos Aires.

Además, el presidente no se olvidó del economista Murray Rothbard, mencionado con frecuencia en sus discurso y que utilizó esta vez para explicar que los “parámetros profundos”, constituidos por un conjunto de normas por los que “solos los principios éticos subyacentes en occidente pueden servir para tomar decisiones en materia pública”.

Entre bromas sobre las políticas que presentaría durante su charla, el presidente continuó recordando que, en 2024, en el Foro de Davos, señaló que “occidente estaba en peligro”, y que, en 2025, mostró que las agendas políticas eran un “conjunto de políticas socialistas”, que “España padece todos los días” y que tenían los mismos resultados catastróficos de siempre: “Siempre termina mal. Horrorosamente mal”.

“Si tuvieran un banco central en España, con el impresentable que tienen en el poder tendrían un desastre peor que el de Argentina. Son todo sucursales del socialismo del siglo XXI, pero gracias al coraje de Donald Trump se está cayendo a pedazos”, continuó, haciendo alusión a que el Banco de España no puede emitir dinero, como sí ocurre en Argentina.

“Si queremos salir de nuestro oscuro presente debemos volver a los valores del pasado, los valores judeocristianos. De esa manera estaremos salvando occidente”.

La participación de Javier Milei en el foro ultraderechista pone punto final a su viaje relámpago a España, luego de haber viajado esta misma semana a Estados Unidos, donde participó en el Argentina Week, y a Chile para asistir a la ceremonia de asunción presidencial de José Kast. Tras el foro económico, el mandatario y su hermana volverán a Argentina, donde está previsto que aterricen este domingo a las 09:30 horas en Ciudad Buenos Aires.

