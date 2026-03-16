El precio del petróleo superó los USD 100 por barril debido a la guerra

Mundo. El precio del petróleo superó ayer los USD 100 por barril en los principales mercados internacionales, impulsado por la escalada del conflicto en Medio Oriente y el cierre del estrecho de Ormuz, una de las rutas más críticas para el comercio global de energía.

En la apertura de la jornada, el barril estadounidense West Texas Intermediate (WTI) alcanzó los USD 100,11, con un alza del 2,43%, mientras que el Brent, referencia internacional, subió un 2,82% hasta los USD 106,05.

La tendencia alcista se consolidó tras una nueva serie de incidentes en la región y renovadas amenazas sobre infraestructuras energéticas clave.

El estrecho de Ormuz, que conecta el Golfo Pérsico con los mercados mundiales, ha sido escenario recurrente de ataques a petroleros en las últimas semanas, lo que redujo drásticamente el flujo de crudo y agravó la crisis de oferta.

En un intento por contener el impacto, más de 30 países anunciaron la liberación de 400 millones de barriles de reservas estratégicas, en una operación coordinada por la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

Se trata de la mayor liberación de reservas de la historia, con Estados Unidos aportando 172 millones de barriles desde su Reserva Estratégica de Petróleo. La AIE informó que los países asiáticos comenzaron a liberar reservas de emergencia de inmediato, mientras que los de América y Europa lo harán a finales de marzo.

No obstante, la magnitud de la disrupción y el temor a un agravamiento de las tensiones han limitado el efecto de estas medidas sobre los precios internacionales.

Analistas del sector señalan que la volatilidad persistirá mientras no se restablezca la seguridad en el transporte marítimo y continúen las amenazas sobre infraestructuras energéticas clave.

El futuro del mercado petrolero dependerá de la evolución del conflicto regional y de la capacidad de las potencias para garantizar la protección de rutas estratégicas como Ormuz.

