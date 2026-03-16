Trump exige a la OTAN que colabore con el desbloqueo del Estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia a los aliados de la OTAN, asegurando que se enfrentarán a un futuro “muy sombrío” si no colaboran con Washington para desbloquear el estrecho de Ormuz.

“Es lógico que quienes se benefician del estrecho ayuden a garantizar que no ocurra nada malo allí. Si no hay respuesta, o si la respuesta es negativa, creo que será muy malo para el futuro de la OTAN”, aseguró Trump.

Además, advirtió que si fuera necesario, Washington podría lanzar ataques adicionales contra la isla de Jark, donde se asienta infraestructura clave para la exportación del petróleo iraní y desde la que se gestiona el 90 % del total de las exportaciones de crudo del país.

Asimismo, apuntó que espera que Pekín ayude a desbloquear el estratégico paso marítimo antes de su visita de primeros de abril a China, donde tiene previsto con su homologo chino, Xi Jinping.

“Creo que China también debería ayudar, porque obtiene el 90 % de su petróleo del estrecho”, comentó en declaraciones a Financial Times que recoge la Agencia Noticias Argentinas.

Agregó incluso que, a la espera de la colaboración china, podría retrasar su cumbre con Xi Jinping.

Según el mandatario, Europa y China dependen en ese orden, “en gran medida, del petróleo del Golfo”, a diferencia de su país.

“En realidad, lo que pido es que esos países intervengan y protejan su propio territorio, porque es su territorio [… ]. Se podría argumentar que quizá no deberíamos estar allí en absoluto, porque no lo necesitamos. Tenemos mucho petróleo”, declaró el mandatario a la prensa a bordo del Air Force One.

Trump amplió sus declaraciones recordando que llevaba mucho tiempo creyendo que la OTAN era "una calle de sentido único", lo que significa que Estados Unidos apoyaría a sus aliados, pero que estos podrían no acudir en ayuda de Washington cuando fuera necesario.

Se ocupó del Reino Unido

En referencia al Reino Unido, Trump comentó que a menudo se consideraba a este país como el "aliado número uno" de Washington y el "más antiguo".

Pero advirtió que el Reino Unido "no quiso acudir" cuando Estados Unidos pidió ayuda ya que solo se ofreció a enviar barcos después de que Estados Unidos hubiera "prácticamente eliminado el potencial de peligro".

"Necesitamos esos buques antes de ganar, no después de ganar", afirmó Trump, citado por el diario, según la versión que ofrece la agencia de noticias Xinhua.

En cuanto al estrecho de Ormuz, Alireza Tangsiri, comandante de la Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC, siglas en inglés), afirmó el sábado mediante un comunicado que el estrecho no fue bloqueado militarmente y que "simplemente está bajo control".