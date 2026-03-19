Impactante: así fue herido un periodista por un ataque de Israel al Líbano

El corresponsal de RT Steve Sweeney y su camarógrafo resultaron heridos este jueves en un ataque israelí en el sur del Líbano. El ataque quedó registrado por la cámara de RT y se puede ver como, a pesar de estar ambos periodistas claramente identificados como trabajadores de prensa, un proyectil lanzado por avión israelí impacta a unos pocos metros de ellos que se encontraban en un puente cerca de una base militar.

Los dos periodistas debieron ser hospitalizados con heridas de metralla y fueron intervenidos quirúrgicamente para extraerles esquirlas del brazo de Sweeney y de la pierna de Ali Rida, su camarógrafo.

El momento en que un ataque aéreo israelí cerca del periodista de RT, Steve Sweeney, en el sur del Líbano. pic.twitter.com/hiGFrC8jeh — Radar Austral (@RadarAustral_) March 19, 2026

Rida aseguró que las fuerzas israelíes "atacaron deliberadamente" al equipo a pesar de que llevaban uniformes con sus credenciales de prensa. "No esperábamos ser blanco de un ataque mientras llevábamos insignias de prensa […] Pero quiero recalcar que fue un ataque directo: ¡sabían que éramos periodistas!", subrayó.

Israel ya fue objeto de numerosas críticas internacionales por hacer de los periodistas un blanco de sus ofensivas durante la cruenta invasión a Gaza. Casi 200 periodistas fueron asesinados por las fuerzas israelíes en Gaza en un intento por invisibilizar la dramáticas consecuencias de su invasión.

Por su parte, Sweeney también destacó que "fue un ataque deliberado y dirigido contra periodistas, no hay duda al respecto". El corresponsal explicó que estaban preparando un reportaje sobre los ataques israelíes a los puentes que unen el sur del Líbano con el resto del país y sobre el millón de personas forzadas a desplazarse a causa de estos ataques.

"Se trata del desplazamiento forzado de un millón de personas, lo cual sigue siendo un crimen de guerra. Además, debemos decir que atacar a periodistas es un crimen de guerra. Atacar infraestructura civil es un crimen de guerra. Pero si creen que van a silenciarnos, si creen que nos vamos a mantener al margen, están muy, muy equivocados", manifestó.

Por su parte la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, denunció que, "en el contexto del asesinato de 200 periodistas en Gaza" por parte de fuerzas israelíes, el ataque de un avión israelí contra el equipo de RT en el Líbano "no puede calificarse de casual".

"Sobre todo, teniendo en cuenta que el misil no impactó en un 'importante objetivo militar estratégico', sino en el lugar donde se realizaba el reportaje", subrayó en alusión a declaraciones previas del mando militar israelí.