Trump advirtió a Irán de ataque masivo si apunta otra vez a Qatar

El Ejército estadounidense “destruirá por completo” el yacimiento de gas de South Pars en Irán si este país vuelve a atacar a Qatar, advirtió Donald Trump.

El presidente de los Estados Unidos lanzó su advertencia en una publicación en su red social Truth Social, después de que Irán atacara las instalaciones de gas natural licuado (GNL) de Qatar.

Esa acción siguió al ataque lanzado el miércoles por Israel contra el yacimiento de gas natural marítimo de South Pars, en el Golfo Pérsico, que Teherán comparte con Doha, recordó Xinhua, en un cable que toma la Agencia Noticias Argentinas.

“Estados Unidos no sabía nada de este ataque en concreto, y Qatar no estuvo involucrado en él de ninguna manera, ni tenía idea de que iba a suceder”, comentó Trump.

“ISRAEL NO REALIZARÁ MÁS ATAQUES relacionados con este yacimiento de South Pars, extremadamente importante y valioso, a menos que Irán decida imprudentemente atacar” Qatar de nuevo, señaló Trump.

Si Teherán ataca de nuevo a Qatar, “Estados Unidos, con o sin la ayuda o el consentimiento de Israel, volarán por los aires de forma masiva la totalidad del yacimiento de gas de South Pars con una fuerza y ??un poder que Irán nunca ha visto ni presenciado antes”, añadió.

El Pentágono busca fondos para financiar la guerra

Mientras tanto, el Pentágono solicitó a la Casa Blanca la aprobación de una petición al Congreso por un monto superior a los 200.000 millones de dólares estadounidenses para financiar los ataques estadounidenses contra Irán, informó The Washington Post.

La solicitud, continúa el informe periodístico que cita a un alto funcionario estadounidense y otras tres personas cercanas con el asunto, probablemente desatará una intensa batalla partidista en el Capitolio.

La cifra superaría con creces el costo de la campaña militar estadounidense contra Irán hasta la fecha y tiene como objetivo expandir la producción de armamento crítico, que se ha agotado desde que comenzaron los ataques conjuntos entre Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, según el informe.

Aún no está claro cuánto solicitará finalmente la Casa Blanca al Congreso, ya que algunos funcionarios del Gobierno creen que la petición del Departamento de Defensa tiene pocas probabilidades de ser aprobada, según el informe, que citó a un alto funcionario de la administración Trump que habló bajo condición de anonimato.

El costo de los ataques estadounidenses contra Irán aumentó rápidamente, superando los 11.000 millones de dólares solo en la primera semana, según el informe, que cita a varios funcionarios.

Antes de lanzar los ataques masivos contra Irán, el presidente estadounidense, Donald Trump, había sugerido un presupuesto de defensa de 1,5 billones de dólares para 2027, un aumento de más del 50 % con respecto al año anterior.

Aún no está claro cómo, o si, el presupuesto suplementario se contabilizará dentro de ese total, señala el informe, que también indica que la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca se opuso a dicho total en discusiones internas, argumentando que era excesivo.