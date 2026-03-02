Irán anuncia ataques al corazón político de Israel

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán informó este lunes mediante un comunicado que en su décima oleada de ataques con misiles tuvo como objetivo el complejo gubernamental de Israel, incluidos la Oficina del Primer Ministro y los cuarteles generales de la fuerza aérea.

Un comando militar iraní informó además que Irán derribó tres cazas de los Estados Unidos, según informó la compañía estatal de televisión y radio del país.

Por otro lado, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, enfatizó que el país no negociará con Estados Unidos, de acuerdo con cables de Xinhua que toma la Agencia Noticias Argentinas.

Larijani formuló estas declaraciones en una publicación en X en respuesta a un informe del Wall Street Journal, afirmando que busca regresar a la mesa de negociaciones con Estados Unidos.

El sábado por la mañana, Estados Unidos e Israel lanzaron ataques conjuntos contra la capital iraní, Teherán, y varias otras ciudades, matando al líder supremo, Ali Jamenei, junto con varias otras personas, incluyendo algunos familiares del líder, altos mandos militares y civiles.

En otra publicación, Larijani afirmó que el presidente estadounidense, Donald Trump, había sumido la región en el caos con sus "falsas esperanzas" y ahora le preocupan más bajas entre las fuerzas estadounidenses.

"Acciones delirantes"

"Con sus acciones delirantes, Trump convirtió su lema de 'Estados Unidos primero' en 'Israel primero' y sacrificó a soldados estadounidenses en aras de la búsqueda de poder de Israel", declaró Larijani.

"Hoy, la nación iraní se defiende. Las fuerzas armadas iraníes no iniciaron la invasión", añadió.

En respuesta a los ataques israelíes-estadounidenses, Irán lanzó varias oleadas de ataques con misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en la región.

El Comando Central de Estados Unidos declaró el domingo que tres militares estadounidenses murieron y otros cinco resultaron gravemente heridos durante su operación militar contra Irán.

Aviones estadounidenses se estrellaron en Kuwait

Varios aviones de guerra estadounidenses se estrellaron este lunes por la mañana, si bien todos los tripulantes sobrevivieron, inofrmó el Ministerio de kuwaití mediante un comunicado publicado en la red social X.

También se vio humo cerca de la Embajada de los Estados Unidos en Kuwait, en otra información procedente de esa nación.

Arabia Saudita reportó el ataque a una refinería

El Ministerio de Energía de Arabia Saudita afirmó este lunes que el ataque a la refinería de Ras Tanura no afectó el suministro de productos petrolíferos a los mercados locales.

La refinería de petróleo de Ras Tanura, propiedad del gigante petrolero estatal Aramco, sufrió daños limitados debido a los escombros de la interceptación de dos drones en sus inmediaciones, informó la Agencia de Prensa Saudí. El incidente provocó un incendio limitado, que fue contenido de inmediato por los equipos de respuesta a emergencias.

El ministerio indicó que no se reportaron heridos ni muertos, y que algunas unidades operativas de la refinería fueron cerradas como medida de precaución. El incidente se produce en medio de una fuerte tensión tras un ataque.