Irán confirmó la muerte del portavoz de la Guardia Revolucionaria

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán anunció que este viernes que Ali-Mohammad Naeini, su portavoz, murió tras un nuevo ataque de Estados Unidos e Israel.

Un informe de la cadena de televisión pública iraní IRIB, resaltó el trabajo de Naeini “durante más de cuatro décadas” en servicio de “la protección de la Revolución Islámica”, a la vez que indicó: “Sus ideas revolucionarias y modelos eficientes en el campo de la ‘guerra blanda’ guiarán a la Guardia Revolucionaria y sus oficiales en la guerra psicológica contra las potencias arrogantes”.

En tanto, señaló que Naeini fue “un general valiente y sincero” y añadió que prometen “continuar su camino de perseverancia en la lucha contra los terroristas”. Además, las autoridades de Irán confirmaron en su último balance que hubo más de 1.200 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos, aunque la organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, elevó a más de 3.000 los fallecidos, en su mayoría civiles.

Según indicó, entre los muertos figuran destacadas figuras como el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei; el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani; y los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé e Esmaeil Jatib, respectivamente, así como altos cargos de las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad.

En este contexto, la confirmación de la muerte de Naeini funciona como una pieza más dentro de un cuadro general de escalada. El episodio combina impacto militar, consecuencias políticas y un relato oficial que busca sostener cohesión interna frente a un escenario externo cada vez más hostil.

La evolución de los acontecimientos dependerá en gran medida de cómo se reconfiguren las estructuras de poder dentro de Irán y de las decisiones que adopten los actores involucrados. Mientras tanto, los datos sobre víctimas y daños continúan en revisión, en un conflicto que mantiene en alerta a la comunidad internacional.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que las capacidades operativas de Irán han sido severamente dañadas tras la incursión. Según el mandatario, el régimen de Teherán ya no cuenta con la infraestructura necesaria para enriquecer uranio ni para fabricar misiles balísticos a corto plazo.

Finalmente, Netanyahu confirmó que, ante un pedido directo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, Israel suspenderá temporalmente nuevos ataques contra los yacimientos de gas en territorio iraní, en un intento por estabilizar los mercados energéticos y evitar una escalada aún mayor en la región.