Irán amenaza con atacar destinos turísticos de todo el mundo

En el marco de la guerra que mantiene con Israel y Estados Unidos, Irán amenazó con atacar lugares de recreo y turísticos en todo el mundo, al tiempo en que aseguró que sigue fabricando misiles para continuar con sus contraataques.

El máximo portavoz militar del país persa, general Abolfazl Shekarchi, advirtió que “los parques, las zonas recreativas y los destinos turísticos” de todo el mundo no serán seguros para los enemigos de Teherán.

Se trata de una amenaza que pone en alerta al globo, ya que reaviva la preocupación de que los iraníes puedan realizar ataques militares e incluso terroristas fuera de Oriente Medio como táctica de presión hacia sus enemigos, según reportan agencias internacionales.

Sigue la fabricación de misiles balísticos

También este viernes, la Guardia Revolucionaria iraní refutó dichos del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, referidos a que la armada y la fuerza aérea de Irán habían colapsado a raíz de los ataques combinados, asegurando al mismo tiempo que la capacidad iraní para producir misiles balísticos había sido eliminada.

Fue el general Ali Mohammad Naeini -fallecido horas más tarde durante un bombardeo- quien había asegurado a medios oficiales de su país que “estamos produciendo misiles incluso en condiciones de guerra, lo cual es asombroso, y no hay ningún problema particular con el almacenamiento”.

Primeras imágenes del líder supremo

Por otro lado, la televisión estatal iraní difundió un video del ayatolá Mojtaba Jamenei, hijo del difunto Ali Jamenei y nuevo líder supremo del país, en medio de versiones sobre su fallecimiento, difundidas por Estados Unidos e Israel.

Si bien la precisión temporal de la grabación no fue aclarada por la transmisión oficial, el impacto radica en que es la primeras imágenes públicas del líder desde que asumió sus funciones, luego de que reinara la incertidumbre sobre su destino.

Incluso se llegó a hablar de que Jamenei habría sido evacuado de emergencia hacia Rusia por las graves heridas sufridas en un ataque realizado por las fuerzas armadas aliadas sobre Teherán, en el que habrían muerto su esposa y su hijo.