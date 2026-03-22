Irán lanzó una nueva ola de ataques contra dos ciudades israelíes

Israel. Irán lanzó anoche una nueva ola de ataques con misiles que impactaron en las ciudades israelíes de Arad y Dimona, situadas en el desierto del Néguev, al sur del país. Ambos bombardeos dejaron más de 100 heridos, daños materiales extensos y la movilización de servicios de emergencia.

Los proyectiles causaron también daños importantes en edificios residenciales, provocaron incendios y obligaron a desalojar viviendas, según datos oficiales.

El primer impacto se produjo en Dimona, a unos 50 kilómetros de Arad. El ataque dejó medio centenar de heridos, en su mayoría leves, aunque un niño de 12 años sufrió lesiones graves por esquirlas y otra persona fue atendida con heridas de consideración moderada.

Un segundo misil alcanzó Arad unos 15 minutos después. Allí, el balance fue de más de 60 heridos, incluidos siete en estado grave -entre ellos una niña de cuatro años-, 15 con pronóstico moderado y 42 leves, además de casos de lesiones moderadas y numerosas atenciones por crisis de ansiedad.

Las explosiones generaron un despliegue de decenas de ambulancias, equipos de cuidados intensivos móviles y helicópteros en ambas ciudades. Magen David Adom y United Hatzalah intervinieron para asistir a heridos y trasladarlos al Hospital de Soroka, que declaró la alerta máxima.

Varios sufrieron lesiones al correr hacia los refugios, principalmente por caídas.

En Arad, los daños materiales incluyeron el derrumbe de un edificio y la afectación estructural en al menos tres construcciones residenciales, además del inicio de varios incendios. En Dimona, se registraron casos de ansiedad aguda y heridas vinculadas al colapso parcial de edificios a consecuencia de las explosiones.