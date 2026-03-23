Un avión chocó contra un camión de bomberos: hay dos muertos y heridos

Una tragedia aérea ocurrió en la noche del domingo en Nueva York, cuando un avión de Air Canada Express colisionó contra un camión de bomberos en plena pista del Aeropuerto LaGuardia. El accidente dejó un saldo de dos víctimas fatales y decenas de heridos, además de provocar un fuerte operativo de emergencia y la interrupción total de vuelos en una de las terminales más transitadas de Estados Unidos.

La aeronave, un CRJ-900 operado por Jazz Aviation, había partido desde Montreal y transportaba a 80 personas entre pasajeros y tripulación. El impacto ocurrió a las 23:38, cuando el avión completaba su maniobra de aterrizaje y se desplazaba a baja velocidad sobre la pista.

Dos muertos y decenas de heridos

Según los primeros informes, el piloto y el copiloto murieron en el acto como consecuencia del violento choque frontal contra el vehículo pesado. En el avión viajaban 76 pasajeros y 4 tripulantes.

Tras el impacto, equipos de emergencia trabajaron para rescatar a los ocupantes entre los restos del fuselaje. En total, 41 personas fueron trasladadas a distintos hospitales, algunas de ellas con heridas de gravedad y pronóstico reservado.

Los dos bomberos que se encontraban en el camión también resultaron heridos. Ambos sufrieron fracturas, aunque se encuentran fuera de peligro y en condición estable.

Caos operativo en el aeropuerto

Después del siniestro, la Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó el cierre inmediato de la terminal para facilitar el despliegue del operativo de emergencia. Parte de la pista fue utilizada como hospital de campaña mientras se evacuaba a los pasajeros y se atendía a los heridos.

La situación provocó cancelaciones y demoras masivas en los vuelos programados en LaGuardia, generando un fuerte impacto en el tráfico aéreo.

La directora de la Autoridad Portuaria, Kathryn Garcia, informó que la mayoría de los pasajeros ya recibió el alta médica durante la jornada del lunes, aunque el área del accidente continúa bajo investigación.

Investigan cómo ocurrió el choque

La investigación quedó en manos de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), que ya tomó posesión de las cajas negras de la aeronave.

Los especialistas buscan determinar por qué el camión de bomberos se encontraba en la trayectoria del avión en el momento del aterrizaje y si hubo fallas en los protocolos de seguridad o en las comunicaciones dentro del aeropuerto.

Mientras avanzan las pericias, el accidente volvió a poner en el centro del debate los procedimientos de seguridad en las pistas y la coordinación entre aeronaves y vehículos de emergencia en aeropuertos de alto tráfico.