Estados Unidos propuso 15 puntos para poner fin a la guerra

EE.UU. Estados Unidos envió a Irán un plan de 15 puntos para poner fin a la guerra en Medio Oriente, según dos funcionarios familiarizados con la diplomacia, lo que refleja el afán del gobierno de Trump por encontrar una salida al conflicto mientras lidia con sus consecuencias económicas.

No estaba claro hasta qué punto el plan, entregado a través de Pakistán, había sido compartido entre los funcionarios iraníes ni si Irán probablemente lo aceptaría como base para las negociaciones. Tampoco estaba claro si Israel, que ha estado bombardeando Irán junto con Estados Unidos, respaldaba la propuesta.

Sin embargo, la entrega del plan demostró que el gobierno estaba intensificando sus esfuerzos para concluir una guerra que ya lleva cuatro semanas y en la que se han involucrado varios otros países.

El Times no tuvo acceso a una copia del plan, pero los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato para tratar detalles delicados, compartieron algunos de sus puntos principales, indicando que aborda los programas nucleares y de misiles balísticos de Irán.

El plan también contempla las rutas marítimas, según declaró uno de los funcionarios. Desde el inicio de la guerra, Irán ha bloqueado el paso seguro de la mayoría de los buques occidentales por el estrecho de Ormuz, la vía marítima estratégica de entrada y salida del golfo Pérsico, interrumpiendo el suministro mundial de petróleo y gas natural y disparando sus precios.

