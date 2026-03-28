Tiger Woods fue arrestado por sospecha de conducir alcoholizado

EEUU. El golfista Tiger Woods se vio involucrado la tarde del viernes en un accidente con vuelco en Jupiter Island, cerca del número 281 de Beach Road, poco después de las 14:00, según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Martin.

De acuerdo con las autoridades, Woods mostró señales de deterioro en el lugar del accidente, que se produjo cuando el vehículo en el que se trasladaba chocó contra otro automóvil y volcó lateralmente sobre la calzada.

La Oficina del Sheriff del Condado de Martin precisó que Woods fue arrestado bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol. El organismo oficial aseguró que el golfista no resultó herido tras el siniestro.

Una imagen difundida por el canal estadounidense local WPTV, que cubrió la emergencia en el sitio, muestra el automóvil de Woods recostado sobre uno de sus lados después del accidente. Las primeras diligencias buscan esclarecer las causas del vuelco y la investigación se mantiene abierta; los detalles serán comunicados conforme surja información verificable.

El sheriff John Budensiek, máxima autoridad policial del condado, indicó que proporcionaría una actualización pública sobre el caso alrededor de las 17:00. Hasta el momento, las fuentes oficiales no han confirmado la existencia de lesiones en Tiger Woods como consecuencia del accidente. La vocería institucional sostuvo que cualquier novedad relevante será informada mediante partes oficiales una vez completadas las pericias preliminares.

El historial de Tiger Woods respecto a incidentes automovilísticos ha sido objeto de atención mediática en la última década. El accidente ocurrido en 2021, cuando perdió el control de su vehículo en una carretera de Los Ángeles, generó un operativo de rescate con intervención de bomberos y equipos médicos de emergencia. En ese hecho, Woods fue trasladado en estado grave a un hospital local, donde fue intervenido quirúrgicamente por fracturas expuestas en la pierna derecha y lesiones adicionales en el tobillo y el pie.

Tras varios meses de recuperación, regresó de forma paulatina a la actividad deportiva, aunque con movilidad reducida en la pierna derecha y la necesidad de terapia rehabilitadora continua, según documentó la revista médica internacional The Lancet en un análisis sobre lesiones en atletas de alto rendimiento.

El episodio de 2017 en el condado de Palm Beach también marcó un momento relevante en la trayectoria pública del golfista. En aquella ocasión, las pruebas descartaron la presencia de alcohol, pero identificaron un cóctel de medicamentos en sangre, entre ellos analgésicos y somníferos, lo que llevó a Woods a difundir un comunicado en el que asumió su responsabilidad por el incidente y agradeció el apoyo recibido durante el proceso judicial.

