Lograron recuperar virus robados de una universidad de Brasil

Brasil. La Policía Federal brasileña ha abierto una investigación sobre el presunto robo de material biológico ocurrido dentro de la Universidad de Campinas (Unicamp), en el estado de San Pablo. Entre los virus sustraídos hay muestras de H1N1 y H3N2, considerados peligrosos porque son responsables de la gripe de tipo A y porque pueden causar pandemias, como ocurrió en el caso del H1N1 en 2009.

Según el sitio de noticias G1, el material sustraído, que también incluía otros virus, humanos y porcinos, estaba almacenado en el Laboratorio de Virología y Biotecnología Aplicada del Instituto de Biología de la Unicamp. Se trata de un área clasificada con nivel de bioseguridad 3 (BSL-3), de un total de 4 niveles, es decir, un ambiente biológico de alta contención sujeto a rigurosos protocolos de seguridad. Actualmente, representa el nivel más alto posible en Brasil para el estudio en laboratorio de agentes infecciosos como virus y bacterias. La clase de riesgo 3 se define como aquella en la que un agente infeccioso presenta un alto riesgo para el individuo, pero un riesgo moderado para la comunidad. Se trata de agentes que pueden causar enfermedades graves o mortales, se transmiten principalmente por vía aérea y pueden difundirse en la comunidad, aunque existan medidas de prevención y tratamiento. Entre los ejemplos se encuentran el Bacillus anthracis, que causa el ántrax, y el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), que puede llevar al SIDA.

Hay una profesora argentina detenida

La desaparición fue descubierta el pasado 13 de febrero por un investigador que tenía acceso al área de almacenamiento. El lunes, la Policía Federal arrestó en flagrancia a la profesora argentina Soledad Palameta Miller, de 36 años, coordinadora del laboratorio de Virología y Biotecnología de los Alimentos de la Unicamp. Está acusada de robo, fraude procesal y transporte irregular de material genéticamente modificado, sin autorización y en violación de las normativas establecidas por la Comisión Nacional Técnica de Bioseguridad (CTNBio) y por los organismos y entidades de registro e inspección. El material fue transportado desde el laboratorio BSL-3 hasta la Facultad de Ingeniería de los Alimentos. La Policía Federal confirmó que, afortunadamente, no hubo contaminación externa, que los virus permanecieron dentro de la universidad y que fueron recuperados. Los agentes encontraron muestras virales en otros laboratorios de la Unicamp. Parte del material estaba almacenado en congeladores y parte había sido arrojada en contenedores de basura con signos de manipulación. Palameta Miller fue posteriormente puesta en libertad provisional con la prohibición de acceder a la universidad y de salir de Brasil sin autorización judicial.

