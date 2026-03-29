Trump aseguró que “Cuba será la siguiente”

EE.UU. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó ayer que “Cuba es la siguiente” al destacar las acciones militares estadounidenses en Venezuela e Irán, en declaraciones que aumentan la tensión sobre la isla en un contexto de grave crisis económica y social.

“MAGA quiere fuerza y ??quiere la victoria. Construí un gran ejército y dije: ‘Nunca tendrán que usarlas’, pero a veces hay que usarlas”, señaló Trump durante su discurso en la Cumbre Prioritaria del FII en Miami y añadió: “Cuba será la siguiente. Por cierto, finjan que no dije eso… medios, por favor ignoren esa declaración. Muchas gracias". "Cuba es la siguiente”, reafirmó.

Desde Francia, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, reiteró la presión para que Cuba impulse un cambio de régimen y sostuvo que se requiere un nuevo liderazgo para mejorar la economía de la isla.

“La economía de Cuba necesita cambiar, y no puede cambiar a menos que cambie su sistema de gobierno. Es un sistema absurdo. Es así de simple”, declaró Rubio a la prensa en París tras una reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G7, donde se abordó la situación cubana.

El funcionario cuestionó la posibilidad de inversiones en la isla bajo el sistema actual e ironizó: “¿Quién va a invertir miles de millones de dólares en un país comunista gobernado por comunistas incompetentes?”.

Añadió que, bajo el liderazgo actual, “el pueblo cubano sufre” y el país es incapaz de “integrarse al siglo XXI”.

