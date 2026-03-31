Una periodista estadounidense fue secuestrada en Bagdad

La periodista estadounidense Shelly Kittleson fue secuestrada en Bagdad el martes, según dos fuentes familiarizadas con el asunto, así como un funcionario iraquí.

El Ministerio del Interior de Irak anunció que un periodista extranjero fue secuestrado por “individuos desconocidos”, pero no identificó a la víctima. El ministerio informó que las fuerzas de seguridad lograron arrestar a un sospechoso e incautar el vehículo utilizado en el secuestro, reportó la cadena CBS News y supo la Agencia Noticias Argentinas.

Alex Plitsas, el contacto designado de Kittleson en Estados Unidos y analista de seguridad nacional de CNN, confirmó a CBS News que Kittleson había sido secuestrada. Plitsas declaró que el gobierno estadounidense había advertido a Kittleson sobre una amenaza específica en su contra por parte del grupo paramilitar Kata’ib Hezbollah, respaldado por Irán, que supuestamente buscaba secuestrar o asesinar a periodistas mujeres.

Plitsas afirmó que a Kittleson le informaron que su nombre figuraba en una lista en posesión de Kata’ib Hezbollah. Una segunda fuente confirmó que le habían advertido del riesgo, pero que ella creía que probablemente se trataba de información falsa.

Al-Monitor, un medio de comunicación con sede en EE. UU., también confirmó el secuestro de Kittleson en Bagdad y pidió su “liberación segura e inmediata”. La solicitud fue difundida por la cadena CNN y supo la Agencia Noticias Argentinas.

Al-Monitor dijo estar “profundamente alarmado” por el secuestro de la periodista, quien trabaja como colaboradora del medio.

“Pedimos su liberación segura e inmediata. Respaldamos su valioso trabajo informativo en la región y pedimos su pronto regreso para que continúe con su importante labor”, añadió el comunicado.

Un funcionario estadounidense dijo a CNN que están siguiendo el secuestro de Kittleson y que trabajan con Irak para intentar asegurar su liberación.

Un funcionario del Departamento de Estado dijo que “están siguiendo de cerca estos reportes”, pero declinó hacer más comentarios “por razones de privacidad y otras consideraciones”.

“El Gobierno de Trump no tiene mayor prioridad que la seguridad de los estadounidenses”, dijo el funcionario del Departamento de Estado.

Kittleson es una periodista especializada en Medio Oriente y Afganistán, con trabajos publicados en medios internacionales, de Estados Unidos e italianos, según Al-Monitor.

Sospechoso del secuestro de una periodista en Irak tiene vínculos con milicia respaldada por Irán, según Departamento de Estado

El subsecretario de Estado para Asuntos Públicos Globales, Dylan Johnson, confirmó este martes en una publicación en X que el sospechoso detenido por el secuestro de la periodista estadounidense Shelly Kittleson en Bagdad tenía vínculos con Kata’ib Hezbollah, una milicia respaldada por Irán.

“Las autoridades iraquíes han detenido a un individuo vinculado al grupo miliciano Kataib Hizballah, alineado con Irán, que se cree que está implicado en el secuestro”, escribió Johnson, reportó la cadena CBS News y supo la Agencia Noticias Argentinas.

Las autoridades iraquíes habían declarado anteriormente que lograron interceptar un vehículo utilizado en el secuestro y realizar la detención, pero que en dicho vehículo no viajaba Kittleson.

Kata’ib Hezbollah también estuvo detrás del secuestro de la investigadora Elizabeth Tsurkov en Irak en 2023. El grupo la liberó en septiembre de 2025 como parte de un intercambio de prisioneros.