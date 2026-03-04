Sube la tensión entre EE.UU y España: Sánchez desmintió que vaya a cooperar en el ataque a Irán

La tensión entre los gobierno de Estados Unidos y España escaló otro peldaño, luego de que la administración de Donald Trump anunciara una marcha atrás de Pedro Sánchez a su negativa de acompañar los ataques a Irán, que poco después fue desmentida por Madrid.

El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, rechazó "tajantemente" que el país vaya a participar en una cooperación militar con los Estados Unidos, contradiciendo de forma directa las afirmaciones previas de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Leavitt había asegurado durante su rueda de prensa matutina que España había escuchado "fuerte y claro" el mensaje de Trump de ayer, en el que dijo que cortaría las relaciones comerciales, y se había mostrado "de acuerdo en cooperar militarmente en las últimas horas".

Sin embargo, la respuesta desde el Palacio de la Moncloa fue inmediata para desmentir esos dichos.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, había explicado días antes la posición oficial del país ante la ofensiva liderada por la administración de Trump contra el régimen iraní: "Nuestra postura se define en cuatro palabras: No a la guerra".__IP__

Ante esa negativa, el presidente norteamericano amenazó con imponer un embargo comercial contra España como represalia por su falta de apoyo en la campaña militar.

Ante esta advertencia, la Comisión Europea manifestó que está preparada para actuar y salvaguardar los intereses de la Unión Europea frente a posibles sanciones estadounidenses.