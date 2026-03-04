Trump amenaza con cortar todo el comercio con España por bases militares

El mandatario estadounidense, Donald Trump, volvió a encender la tensión internacional al anunciar que cortará “todo trato comercial” con España. Según declaró este martes durante un encuentro con el canciller alemán, “España ha sido terrible”, y añadió: “No queremos nada que ver con España”. Trump afirmó que había ordenado al secretario del Tesoro, Scott Bessent, que detuviera todas las operaciones comerciales con el país europeo y considerara la aplicación de embargos.

La controversia surgió luego de que España, bajo el liderazgo del Partido Socialista, no permitiera que Estados Unidos utilizara las bases de Rota y Morón para ataques contra Irán. Además, Trump criticó que España no cumpla con la recomendación de la OTAN de destinar al menos el 5% de su PBI a defensa. “España no tiene absolutamente nada que necesitemos”, remarcó.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, confirmó que instruirá a la Representación Comercial de EE.UU. y al Departamento de Comercio a investigar formas de penalizar a España, apoyándose en la capacidad legal que, según Trump, le permite imponer un embargo total a través de la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (IEEPA), aprobada en 1977.

uD83DuDD34 Trump califica a España de “aliado terrible” y anuncia que van a “cortar” todo el trato comercial con el país: “Están siendo muy poco amigables. España no tiene nada que nosotros queramos. Es un pueblo fantástico, pero con unos dirigentes terribles”.



La respuesta de España

El gobierno español aseguró que cualquier medida de EE.UU. debe respetar la autonomía de las empresas privadas, el derecho internacional y los acuerdos comerciales bilaterales con la Unión Europea. Madrid subrayó que cuenta con recursos para mitigar el impacto de un posible embargo, y reiteró su compromiso con el libre comercio y la cooperación económica internacional.

España es líder mundial en exportación de aceite de oliva y también vende a Estados Unidos autopartes, acero y productos químicos. Pese a las amenazas, su economía es menos vulnerable que otros países europeos ante posibles sanciones.

La disputa se produce en un momento de tensión en la OTAN y con la guerra en Irán como telón de fondo. Trump destacó que su decisión se basa no solo en el uso de bases militares, sino también en la postura de España frente al gasto en defensa, una presión que otros países europeos también enfrentan para alcanzar los niveles acordados por la alianza.