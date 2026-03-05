Donald Trump desplazó a su secretaria de Seguridad Nacional

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que reemplazará a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en medio de la creciente frustración bipartidista por el liderazgo de Noem.

"Me complace anunciar que el muy respetado senador estadounidense por el gran estado de Oklahoma, Markwayne Mullin, se convertirá en el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos a partir del 31 de marzo de 2026", publicó Trump en Truth Social.

"La secretaria actual, Kristi Noem, quien nos ha servido bien, y ha tenido numerosos y espectaculares resultados... asumirá el cargo de enviado especial para el Escudo de las Américas, nuestra nueva Iniciativa de Seguridad en el Hemisferio Occidental que anunciaremos el sábado en Doral, Florida. Agradezco a Kristi sus servicios en (el Departamento de) Seguridad Nacional", dijo.

El anuncio, el primer reajuste del gabinete en el segundo período de Trump, se produjo poco después de que medios estadounidenses informaron que el presidente estaba considerando despedir a Noem, quien ha estado bajo presión bipartidista desde que agentes federales del orden abatieron a dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis.

Trump, ya frustrado con Noem, se sintió "indignado" por su desempeño de esta semana durante las comparaciones ante el Congreso y consideró despedirla, dijeron legisladores y gente familiarizada con las discusiones citadas por NBC News.