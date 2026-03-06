El embajador argentino en Israel: “Lo más traumático es que suena la alarma y entrás en pánico”

El embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, aseguró este viernes que es “traumático” cuando suena la alarma y las personas entran “en pánico”, a la vez que dijo que “la guerra nunca va a solucionar nada” y que “las bombas matan personas no ideas”.

“Es muy traumático todo para la sociedad porque no hay clases, salís a la calle se ve vacía, muchos negocios cerrados, pero lo más traumático es que suena la alarma y entras en pánico”, expresó.

En declaraciones a Radio Rivadavia a las que accedió la Agencia Noticias Argentinas, añadió: “En el refugio escuchás como si fueran truenos y tiembla todo, no es que no pasa nada”.

“Hay 200 argentinos varados aquí, rogando por favor que los ayudemos a seguir”, dijo, a la vez que añadió: “Lo más seguro y menos riesgoso es quedarte donde estás porque, hoy en día, no hay salida aérea para nadie”.

En tanto, al hablar de los bombardeos indicó: “Ves el cielo y parece un show de fuegos artificiales porque ves la oleada de misiles y te ponés a pensar si uno llegara a caer porque tiene entre 14 y 19 metros de alto con una carga explosiva de cuatro veces más de lo que fue atentado a la AMIA”.

“Si me preguntan si creo que la región va a tener mas paz, digo que no, pero sí va a ser mucho menos violenta”, aseveró y agregó: “La guerra nunca va a solucionar nada porque las bombas no matan ideas, matan personas”.