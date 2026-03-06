Inaugurarán un nuevo Bosque de la Poesía en Granada

Por Manuel Fernández Guzmán

Presidente de la Agrupación Pantano Avanza

El día 9 de mayo la “Agrupación Pantano Avanza” inaugurará un nuevo Bosque de Poesía en el Pantano de los Bermejales, un anejo perteneciente al municipio de Arenas del Rey, en la provincia de Granada (España)

Esta agrupación, desde hace algunos años trabaja por recuperar la idiosincrasia de un pueblo que sufre los zarpazos de la despoblación y la falta de relevo generacional, en lo que se está llamando la España vaciada.

Lo que antaño fue un lugar idílico, vanguardista en su planificación urbana y paisajística, languidece ahora abandonado a su suerte por las diferentes administraciones. Además del cambio climático, la enfermedad de los pinos que definen ese paisaje, han derivado en una alarmante perdida de vegetación y arboleda en el entorno de Los Bermejales.

La Junta Directiva de la Asociación (APA) trabaja para revertir esta situación. En este camino nos hemos cruzado con la inestimable colaboración de personas y entidades con amplia experiencia; la ONG Contra el Cambio Climático de Granada, liderada por Lola Ortega y Paco Olvera, entre otros, y el representante de los Bosques de la Poesía en España, el poeta Chema Cotarelo, que han mostrado un entusiasta interés por nuestra idea de combatir la despoblación y la desforestación con este proyecto “Árboles y poemas” en el entorno de nuestro recinto escolar, ahora cerrado. Su ayuda está siendo fundamental para la puesta en marcha de la idea. Destacar igualmente la colaboración de los vecinos y vecinas en la plantación de especies autóctonas cedidas por ACCC y por la Junta de Andalucía, a través de su vivero en la Resinera.

Nos proponemos, a través de la cultura y la acción vecinal, trabajar por el renacimiento de Los Bermejales, de su población y de su paisaje. Hemos iniciado un camino difícil pero ilusionante. Hacemos hincapié en la programación de actividades medioambientales y culturales para este año 2026 y siguientes y que están englobadas en un objetivo principal: Identificar Bermejales como referente de iniciativas propias y como punto neurálgico de la cultura y la naturaleza en la comarca de Alhama de Granada, en el poniente granadino.

Es aquí donde surge la idea de la creación de nuestro particular BOSQUE DE LA POESÍA. El proyecto responde a los fines marcados por APA: fusionar la cultura, el turismo y la naturaleza como acicate para mejorar la imagen de Los Bermejales en pro de recuperar población y vegetación. Nuestro lema es un claro exponente de nuestras intenciones: “Conecta con Bermejales, tu paraíso de agua y sol en Granada. Naturaleza, cultura y turismo”.

Nos proponemos reunir a algunos poetas consagrados: Antonio Carvajal y Ángeles Mora (Premios Nacionales de Poesía) Álvaro Salvador (poeta y catedrático de la universidad de Granada), y poetas locales, además de contar con el alumnado de los colegios de la comarca, despertando en ellos el gusto por la poesía y la necesidad concienciarse en la salvaguarda del medio ambiente. Es necesario que sientan pertenencia a dicho bosque y sean el germen de una sociedad más justa y comprometida con su entorno y con la naturaleza en general. Y puesto que en Bermejales se están instalando algunas familias de Reino Unido, contaremos también con la colaboración de algún poeta en lengua inglesa.

Nuestro 'Bosque de la Poesía' será un lugar de convivencia y encuentro en el que cada año se programarán actividades relacionadas con el medio ambiente y la lectura de poemas. Igualmente puede servir de punto de encuentro y de escenario para actuaciones musicales y culturales de cualquier índole (charlas, conferencias, exposiciones…) dentro de nuestro patrimonio verde.

Con este nuevo Bosque de la Poesía, Los Bermejales, pasa a formar parte de este movimiento internacional nacido en Argentina de la mano de los poetas Leopoldo Castilla, Pedro Solans y Aldo Parfeniuk y que tiene en Granada el mayor número de Bosques de Poesía de Europa, entre los que cabe nombrar el de Maracena, Huetor Santillán, Cogollos, Santa Fe, y el Bosque de la Poesía y la diversidad de Granada, entre otros en formación.

Invitamos a todas las personas y entidades interesadas a participar en el evento el día 9 de mayo, a las 12 de la mañana en el recinto escolar de Los Bermejales. La música estará presente con la actuación de cantautores de la provincia de Granada.

Somos soñadores en un horizonte herido. Pero volverá la primavera una y otra vez, preñada de esperanza y de gente buena.