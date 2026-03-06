Trump dice que no tiene “límites de tiempo” en la guerra con Irán

EE.UU. El presidente Donald Trump dijo en una entrevista publicada ayer que no tiene “límites de tiempo” sobre cuánto podría durar la guerra con Irán.

“No tengo límites de tiempo para nada”, dijo el presidente a Time en una llamada telefónica el miércoles. “Quiero terminarlo”.

Noticias Relacionadas Irán atacó Israel con bombas de racimo y activó las alarmas en Tel Aviv

Trump ha dicho previamente públicamente que espera que la guerra dure de cuatro a cinco semanas, pero los observadores señalan que esos plazos podrían cambiar potencialmente si enfrenta una creciente presión política a nivel nacional o decide que ha alcanzado sus objetivos.

Detalló varios objetivos a Time el miércoles: “No pueden tener un arma nuclear. Ese es el número uno, dos y tres. Número cuatro, no misiles balísticos”. Otro objetivo, dijo Trump, es instalar “a alguien que sea racional y sensato” para liderar Irán.

El presidente también respondió a una pregunta sobre si los estadounidenses deberían estar preocupados por ataques de represalia en Estados Unidos.

“Supongo”, dijo Trump. “Pero creo que ellos se preocupan por eso todo el tiempo. Nosotros pensamos en eso todo el tiempo. Planeamos para eso. Pero sí, sabes, esperamos algunas cosas. Como dije, algunas personas morirán. Cuando vas a la guerra, algunas personas morirán”.