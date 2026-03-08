Confirman a Mojtaba Jamenei como el nuevo Líder Supremo de Irán

En un movimiento que redefine el equilibrio de poder en Medio Oriente, con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, atento; la Asamblea de Expertos de Irán confirmó este marzo de 2026 la designación de Mojtaba Jamenei como el nuevo Líder Supremo.

El anuncio, que llega en medio de una guerra abierta con Estados Unidos e Israel, marca el inicio de una sucesión dinástica sin precedentes desde la fundación de la República Islámica en 1979.

La elección de Mojtaba, hijo del asesinado ayatollah Ali Jamenei, ratifica lo que diversas fuentes de inteligencia ya anticipaban.

Según el comunicado oficial, el nombramiento se basó en un "voto decisivo" de los 88 clérigos que integran la Asamblea. Sin embargo, informes de medios opositores sugieren que la decisión fue impulsada bajo una fuerte presión del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), el brazo militar más influyente del país.

Un escenario de guerra y advertencias externas

Mojtaba Jamenei asume el mando en el momento más crítico de la historia reciente de Irán, sucediendo a su padre tras el ataque del pasado 28 de febrero que desató el conflicto actual.

La comunidad internacional observa con cautela este giro, especialmente tras las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien advirtió de manera tajante que el nuevo liderazgo "no durará mucho" si no cuenta con el aval de su administración.

Este nombramiento no solo asegura la continuidad de la línea sucesoria de los Jamenei, sino que consolida el control de la facción más dura del régimen en un tablero global donde la diplomacia parece haber cedido ante el estruendo de los misiles.