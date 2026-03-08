Irán aseguró que no se rendirá ante EEUU e Israel

Irán. El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, afirmó ayer que su país nunca se rendirá ante Israel y Estados Unidos, en el marco de la segunda semana de la guerra en Medio Oriente.

“Los enemigos de Irán deben llevarse a la tumba su deseo de rendición incondicional del pueblo iraní”, declaró Pezeshkian en un discurso transmitido por la televisión estatal.

El mandatario ofreció disculpas, tanto a título personal como en nombre de Irán, a los países vecinos que fueron objeto de ataques iraníes.

“El consejo de liderazgo interino acordó ayer que no se realizarán más ataques contra países vecinos ni se dispararán misiles a menos que un ataque contra Irán provenga de esos países”, anunció Pezeshkian.

El presidente estadounidense Donald Trump descartó el viernes cualquier conversación con Irán mientras no se produzca su “rendición incondicional”. “No habrá ningún acuerdo con Irán salvo la rendición incondicional!”, escribió en su plataforma Truth Social.

Pezeshkian, ha anunciado este sábado la suspensión de bombardeos contra objetivos en los países vecinos de la región y ha presentado sus disculpas por una estrategia que ha atribuido a una medida militar de fuerza mayor ante la muerte de la cúpula de seguridad en los ataques de la semana pasada de EEUU e Israel, pero ha matizado que su país se reserva el derecho a contraatacar si vuelve a ser objetivo de ataques desde estos lugares.