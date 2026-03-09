El precio del petróleo sigue escalando tras los ataques de EEUU e Israel contra Irán

El mercado energético global atraviesa una gran crisis tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. Este lunes, el precio del petróleo Brent superó la barrera de los 110 dólares por barril, un nivel que no se registraba desde 2022, impulsado por un posible desabastecimiento masivo y las amenazas de Teherán de llevar el crudo a valores superiores a los 200 dólares si continúan los ataques a su infraestructura.

En la Bolsa de Chicago, el índice Brent (referencia para Europa y el mercado internacional) escaló hasta los u$s110,15, lo que representa un aumento superior al 14% en apenas 24 horas. Por su parte, el crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) también mostró una subida drástica, situándose en u$s107,97 por barril, un incremento del 18,78% respecto al cierre previo. Esta escalada sitúa los precios un 50% por encima de los valores registrados en el mismo periodo de 2025.

La principal causa de esta parálisis comercial es la crítica situación en el Estrecho de Ormuz. Las amenazas iraníes con misiles y drones frenaron prácticamente el tránsito de buques por este paso estratégico, por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial proveniente de potencias como Arabia Saudita, Kuwait, Irak y los Emiratos Árabes Unidos. Pese al impacto económico, el presidente Donald Trump minimizó la suba del combustible a través de su red social Truth Social, calificándolo como “un pequeño precio a pagar” frente al objetivo de neutralizar la amenaza nuclear de Irán y preservar la seguridad internacional.

Irán amenaza con seguir subiendo el precio del petróleo

Desde Teherán, los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica lanzaron un ultimátum a Washington y Tel Aviv. Un portavoz de la fuerza advirtió que, de no cesar los bombardeos contra su infraestructura energética, las represalias alcanzarán a todos los activos de la región. Tras los ataques israelíes del pasado sábado, que destruyeron depósitos de combustible y tanques de almacenamiento en la capital iraní, el régimen aseguró tener identificada toda la infraestructura de servicios públicos de sus vecinos.

"Si pueden soportar que los precios del petróleo superen los 200 dólares por barril, entonces continúen con este juego", expresó el vocero iraní. Según el comunicado oficial, Irán se ha abstenido hasta ahora de atacar refinerías aliadas en la región por respeto a los pueblos musulmanes, pero le pidió a los países vecinos a exigir el fin de los ataques "bárbaros" de EE. UU. e Israel para evitar que las llamas de la guerra se propaguen de forma definitiva por todo el Oriente Medio.