Trump: "El aumento del petróleo es un pequeño precio que debemos pagar"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, minimizó el impacto de la guerra que lanzó junto a Israel contra Irán y que ya se siente con fuerza en la economía global con la disparada del precio del barril de petróleo que llegó a tocar los 120 dólares en el mercado de futuros para luego estabilizarse en torno a los 100 dólares.

"Es un pequeño precio a pagar por garantizar" la seguridad de su país y del mundo, aseguró Trump frente a la extendida preocupación por una nueva disparada del a inflación global y el temor a un parate de la economía.

“El aumento a corto plazo de los precios del petróleo, que caerán rápidamente cuando termine la destrucción de la amenaza nuclear de Irán, es un precio muy pequeño a pagar por la seguridad y la paz de Estados Unidos y del mundo. ¡Solo los tontos pensarían lo contrario!”, aseguró el mandatario a través de su plataforma Truth Social.

El barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), referencia para el mercado estadounidense, superó este domingo los 100 dólares por primera vez desde 2022. El precio llegó a rozar los 110 dólares en una jornada marcada por la inquietud internacional ante la escalada bélica en Medio Oriente.

Trump insistió en que la subida de los precios del crudo será transitoria y advirtió que “caerán rápidamente” una vez que se logre el objetivo de desmantelar la amenaza nuclear iraní. Sin embargo todos los analistas internacionales coinciden en señalar que el conflicto promete prolongarse en el tiempo.

Por su parte, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, declaró que la Casa Blanca no tiene planes de atacar directamente la infraestructura petrolera iraní, en contraste con los recientes bombardeos israelíes sobre depósitos de combustible en Teherán.

Wright sostuvo que las alteraciones en la oferta de crudo serán de corta duración y descartó un escenario de escasez energética en el hemisferio occidental. “En el peor de los casos, esto durará unas semanas, no meses”, afirmó Wright, al tiempo que agregó que la oferta mundial sigue siendo suficiente para abastecer la demanda. A pesar de ellos los precios del petróleo siguen subiendo.

En tanto las bolsas del mundo se hunden este lunes ante las evidencias de que la guerra en Medio Oriente, lejos de ser acotada tal como prometió el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, va camino a prolongarse en el tiempo y a extenderse a oros países. Los futuros de Wall Street anticipan nuevas bajas, mientras se dispara el petróleo, que volvió a superar los 100 dólares el barril, niveles no vistos desde el inicio de la guerra en Ucrania.

Los mercados internacionales arrancaron la semana con fuertes señales de pánico financiero, en medio de la incertidumbre global provocada por la guerra en Medio Oriente y el creciente miedo por parte de los inversores de que el conflicto en Irán no terminará en tan solo unas semanas, como había planteado originalmente Trump.

Los mercados asiáticos fueron los primeros en acusar el golpe. La situación generó especial preocupación en Japón, la cuarta economía del mundo, que además es el quinto mayor importador de crudo, con cerca del 95% de su abastecimiento proveniente de Medio Oriente.

El índice Nikkei 225 de Japón se desplomó 5,24%, reflejando el nerviosismo de los inversores ante el riesgo de una escalada del conflicto y su impacto sobre el suministro energético mundial.

Ante este panorama, la primera ministra japonesa Sanae Takaichi informó que el país dispone de reservas estratégicas equivalentes a 254 días de consumo interno. Según reportó la agencia Kyodo News, el gobierno evalúa liberar parte de esas reservas para estabilizar el mercado.