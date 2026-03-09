Trump y Putin discutieron por teléfono sobre los conflictos en Irán, Venezuela y Ucrania

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario de Rusia, Vladimir Putin, discutieron este lunes sobre los conflictos desatados en Irán y Venezuela, y una posible salida a la guerra en Ucrania.

Así lo reflejó la agencia Xinhua, luego de que se conociera la noticia de la charla telefónica que ambos mantuvieron este lunes.

La conversación fue confirmada por el asesor para asuntos internacionales de la Presidencia rusa, Yuri Ushakov.

Se trata de la primera vez que Trump y Putin dialogan en el año, luego del encuentro en persona que tuvo lugar en diciembre pasado.