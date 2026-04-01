La misión Artemis II a la Luna despega desde Cabo Cañaveral

El despegue de la nueva misión, dentro de una ventana de dos horas, se produce este martes 1° de abril, a partir de las 18:24 hora de la costa Este de Estados Unidos (19:24 hora argentina).

Esta misión Artemisa II de la NASA tendrá el objetivo de orbitar la Luna, realizar investigaciones científicas, generar avances económicos y preparar el camino para futuras misiones tripuladas a Marte.

Tres de los tripulantes de la nave son estadounidenses y uno canadiense, y será el primer vuelo tripulado hacia la Luna desde 1972, cuando despegó el Apolo 17. Entre ellos se encuentra Christina Koch, la única mujer de la tripulación, reconocida por haber participado en los primeros paseos espaciales exclusivamente femeninos.

El cronograma oficial de la NASA incluye conferencias, transmisiones en vivo y actualizaciones periódicas, desde hoy hasta el regreso y recuperación de Orión, el 11 de abril. La cobertura, a través de NASA+ y el canal de YouTube de la agencia, estará disponible en español y permitirá seguir cada etapa de la travesía, desde la cuenta regresiva hasta el amerizaje en el océano Pacífico.