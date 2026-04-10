Delegación iraní llega a Pakistán para negociaciones con Estados Unidos

La delegación iraní, encabezada por el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, llegó este viernes a Islamabad, Pakistán, para iniciar negociaciones con Estados Unidos, informó la agencia de noticias semioficial Fars.

Según informó el medio y supo la Agencia Noticias Argentinas, la delegación también incluye al ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, al secretario del Consejo de Defensa, Ali Akbar Ahmadian, al presidente del banco central, Abdolnaser Hemmati, y a varios miembros del parlamento iraní.

Irán declaró que entre sus condiciones para iniciar las conversaciones de paz se incluyen un alto el fuego en el Líbano y la liberación de los activos iraníes.