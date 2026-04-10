El regalo de Macron al Papa León XIV que nadie esperaba

El presidente francés Emmanuel Macron fue recibido este viernes por el papa León XIV en una audiencia privada en el Vaticano, acompañado por su esposa Brigitte. El encuentro, enmarcado en la agenda diplomática habitual, tuvo un momento distintivo marcado por uno de los regalos entregados.

Très heureux de rencontrer Sa Sainteté le Pape Léon XIV.



Nous portons une même conviction : face aux fractures du monde, l’action pour la paix est un devoir et une exigence. La France œuvrera toujours pour le dialogue, la justice et la fraternité entre les peuples. pic.twitter.com/2YLhOeA6C4 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 10, 2026

Entre los presentes, destacó una camiseta de la selección francesa de basquet firmada por sus jugadores. El gesto, inusual en este tipo de encuentros, generó repercusión inmediata.

Sin embargo, el detalle tiene una explicación concreta: el pontífice mantiene una reconocida afinidad con el deporte, especialmente con el basquet.

León XIV no solo sigue distintas disciplinas como el tenis, el fútbol o el ciclismo, sino que tiene un vínculo particular con el basquet debido a su origen en Chicago, ciudad emblemática en esa disciplina.

El intercambio incluyó además objetos de mayor peso simbólico. Entre ellos, un mapa del misionero Jacques Marquette, representativo de la presencia francesa en América del Norte, y textos de Georges Bernanos sobre la defensa de la libertad en tiempos de guerra.