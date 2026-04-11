La misión Artemis 2 regresó con éxito a la Tierra tras su viaje a la Luna

EE.UU. La misión Artemis II regresó con éxito a la Tierra ayer, después de diez días de viaje y más de un millón de kilómetros recorridos, incluido un sobrevuelo alrededor de la Luna. Una hora y varios minutos después del amerizaje en el océano Pacífico, los cuatro astronautas fueron retirados de la cápsula Orión a fin de ser trasladados para los primeros controles médicos. Se espera que brinden una conferencia de prensa.

El reingreso a la atmósfera terrestre puso a prueba sistemas que nunca antes fueron utilizados con tripulación en este tipo de trayectoria. Orión soportó temperaturas cercanas a los 2.700 °C y velocidades superiores a los 40.000 km/h, en una secuencia que no admitía ningún tipo de error.