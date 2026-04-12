Donald Trump ordenó el bloqueo del estrecho de Ormuz tras fracasar el acuerdo con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo que ordenó a la Armada norteamericana el inicio de un cierre perimetral del estrecho de Ormuz, ahora mismo bajo control iraní, y advirtió que interceptará "en aguas internacionales" a cualquier buque que haya pagado a Irán para cruzar este estratégico paso.

"Con efecto inmediato, la Armada de Estados Unidos -la mejor del mundo- comenzará a bloquear a todos los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz. En algún momento llegaremos a un acuerdo en el que todos podrán entrar y salir libremente, pero Irán no lo ha permitido", expresó en su cuenta de la red Truth Social.

Esta fue la primera reacción de Trump tras el fracaso de las negociaciones entre EE.UU. e Irán en Pakistán para alcanzar un acuerdo de paz en el conflicto de Medio Oriente.