No hubo acuerdo en Pakistán entre Estados Unidos e Irán

Pakistán. El vicepresidente estadounidense, JD Vance, anunció ayer que regresa a su país sin alcanzar un acuerdo de paz con Irán, aunque aseguró que presentó la “oferta final y mejor”.

“Regresamos a Estados Unidos sin haber logrado alcanzar un acuerdo”, declaró Vance en una breve conferencia de prensa en Islamabad, donde el sábado iniciaron las negociaciones de paz con Irán.

“Nos vamos de aquí con una propuesta muy simple, un enfoque que constituye nuestra oferta final y mejor. Veremos si los iraníes la aceptan”, declaró Vance, tras lamentar la ausencia de un “compromiso firme” iraní de renunciar a las armas nucleares.

Así terminó el primer encuentro directo entre Irán y Estados Unidos en Islamabad para intentar lograr una tregua duradera en la guerra. Durante la jornada, cada país se reunió por separado con altos cargos de Pakistán, que actuaron de intermediarios, y luego mantuvieron una reunión trilateral.

Al terminar el encuentro, la radiotelevisión estatal de Irán (IRIB) afirmó que habría una nueva ronda de contactos en las próximas horas, según una fuente cercana a la delegación de Teherán.

Sin embargo, para entonces el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había anticipado el fracaso de las conversaciones al declarar que no le preocupaba el resultado de las negociaciones porque su país había ganado la guerra.

De acuerdo con una fuente diplomática iraní la primera fase de sus negociaciones directas había culminado con señales de “optimismo”. “La primera fase de las negociaciones ha concluido y ahora las delegaciones se encuentran intercambiando las actas. Ambas partes se muestran optimistas sobre el resultado de las conversaciones”.

A su vez el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Ismail Bagaei, aseguró que la delegación iraní insistió a la parte paquistaní en Islamabad que el alto el fuego debe ser “real”, en un contexto en el que tiene que incluir al Líbano.

Por su parte, Pakistan se limitó a dar cuenta de que la ronda de conversaciones se había llevado a cabo. “Las conversaciones directas entre las delegaciones de Irán y Estados Unidos comenzaron a las 16:55 hora local y se extendieron hasta cerca de las 19:00, cuando se realizó un receso para la oración. Tras la pausa, el diálogo se reanudó y se mantiene en curso, interrumpido únicamente por una cena de trabajo entre los equipos negociadores”, confirmó a EFE una fuente diplomática paquistaní.

La representación de Washington estuvo encabezada por el vicepresidente, acompañado por el enviado especial para misiones de paz, Steve Witkoff, y el asesor Jared Kushner, actual yerno de Donald Trump.

La delegación incluyó además al asesor de seguridad nacional de la Vicepresidencia, Andrew Baker, y al asesor especial para asuntos asiáticos, Michael Vance, junto a un “equipo completo de expertos estadounidenses” desplazados a la capital paquistaní.

Por la parte iraní, el liderazgo recayó en el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, y el ministro de Exteriores, Abás Araqchí.

Según la agencia iraní Tasnim, expertos de ambos países, apoyados por equipos de seguimiento desde Washington, examinan ahora los detalles de la negociación, lo que podría dilatar el proceso más allá de la jornada única prevista inicialmente.