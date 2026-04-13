Estados Unidos bloqueará el tráfico marítimo en puertos iraníes

Estados Unidos implementará desde este lunes un bloqueo total al tráfico marítimo en los puertos de Irán, una decisión confirmada por el Comando Central de las Fuerzas Armadas (CENTCOM). La medida comenzará a las 10:00 horas del este estadounidense, es decir a las 11:00 en Argentina, y afectará a todos los buques que intenten ingresar o salir de zonas portuarias iraníes. El anuncio se da en un contexto de creciente tensión en Medio Oriente y marca un nuevo paso en la escalada con la república islámica.

Según el comunicado oficial, el bloqueo se aplicará “de manera imparcial” a embarcaciones de cualquier país que operen en los puertos iraníes, tanto en el Golfo Pérsico como en el Golfo de Omán. No obstante, Estados Unidos aclaró que no interferirá con la libre navegación de los barcos que atraviesen el estrecho de Ormuz con destino a puertos no iraníes, una vía clave para el comercio energético global.

La decisión fue anticipada por el presidente Donald Trump, quien anunció el endurecimiento de las medidas tras el fracaso de negociaciones diplomáticas en Pakistán. A través de sus redes sociales, el mandatario acusó a Irán de sostener ambiciones nucleares y ordenó avanzar con un bloqueo marítimo en la región, respaldado por la Armada estadounidense.

El estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial, se convirtió en un punto crítico del conflicto. Irán había restringido el tránsito en esa zona como respuesta a la ofensiva militar iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel, lo que elevó la tensión y generó preocupación en los mercados internacionales.

En este contexto, el CENTCOM recomendó a los marinos comerciales mantenerse atentos a los “Avisos a los Navegantes” y establecer contacto con fuerzas navales estadounidenses a través del canal 16 cuando operen en el Golfo de Omán o en las inmediaciones del estrecho. La advertencia busca reducir riesgos operativos ante el nuevo escenario de control militar.

El bloqueo podría tener impacto directo en el comercio global y en el suministro energético, dado el rol estratégico de la región. Mientras tanto, la comunidad internacional sigue de cerca la evolución del conflicto, ante el riesgo de una escalada mayor en uno de los corredores marítimos más sensibles del mundo.