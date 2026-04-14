Un petrolero chino desafió las advertencias de EEUU y atravesó el Estrecho de Ormuz

En un escenario de máxima tensión internacional, un pequeño grupo de buques petroleros, tres vinculados al régimen de los ayatolás, consiguió cruzar el Estrecho de Ormuz en las últimas horas, ignorando el bloqueo naval que mantienen las fuerzas de Estados Unidos en la zona.

Esta maniobra representa uno de los desafíos más directos a la autoridad de Donald Trump desde que se endurecieron las sanciones en febrero, poniendo a prueba la capacidad de respuesta de las Fuerzas Marinas estadounidense en este punto neurálgico para el comercio mundial.

Uno de los puntos que más llamó la atención fue el trayecto del petrolero Ocean Pride, de bandera china, que según los reportes de la agencia Reuters logró navegar por las aguas del estrecho sin detenerse ante las advertencias. La presencia de este gran buque marca un momento clave en la disputa, ya que Pekín parece estar enviando una señal clara de que no detendrá su flujo de energía a pesar de las presiones y el cerco militar impuesto por la administración estadounidense.

Este avance de los navíos ocurre en un clima de muchísima tensión, donde Estados Unidos busca asfixiar económicamente a sus adversarios en la región controlando el paso de crudo. Sin embargo, fuentes del sector indicaron que las naves habrían utilizado tácticas de "navegación oscura", que consiste en apagar los transpondedores para no ser rastreados fácilmente por los satélites. Según trascendió desde círculos diplomáticos, la maniobra fue calificada como un intento de "romper la hegemonía de la vigilancia" en el corredor marítimo más importante del planeta.

Por ahora, el éxito de estos petroleros en burlar el bloqueo generó un fuerte impacto en los mercados financieros, que siguen minuto a minuto la evolución del conflicto por temor a una escalada mayor. Mientras Washington evalúa si tomar medidas más drásticas contra los propietarios de estas embarcaciones, el Estrecho de Ormuz sigue siendo el epicentro de una guerra donde en cualquier momento podría disparar los precios del combustible a nivel global.