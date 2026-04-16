UNT México apuesta a la competitividad con respaldo internacional

La UNT México Global University llevó adelante en Matamoros, Tamaulipas, una reunión con representantes del sector empresarial y legisladores de Guatemala, en la que se ratificó el papel de la casa de estudios como aliada estratégica para el desarrollo económico regional.

Del encuentro participaron el rector de la institución, Francisco Chavira Martínez; el diputado del Congreso de la República de Guatemala, Sergio Arana Roca; y el presidente de la CANACO Servytur Matamoros, Abraham Rodríguez Padrón. Durante la jornada se analizaron temas vinculados a la certeza jurídica, la estabilidad política y económica y la proyección de empresas hacia mercados nacionales e internacionales.

En ese marco, Chavira Martínez sostuvo que la estabilidad es una condición central para favorecer la inversión, la productividad y la generación de riqueza. También remarcó la necesidad de impulsar políticas públicas que fortalezcan la competitividad y agilicen procesos para que el sector empresarial pueda expandirse.

El rector además planteó que el crecimiento económico debe estar acompañado por una perspectiva social, con impacto en la comunidad y en la construcción de vínculos de cooperación entre distintos actores.

La visita del legislador guatemalteco le dio al encuentro un perfil internacional. Desde la universidad señalaron que ese vínculo apunta a fortalecer la articulación regional y a reducir obstáculos que frenan el desarrollo transfronterizo.

La UNT México Global University remarcó así su intención de consolidarse como un espacio de acompañamiento para emprendedores y generadores de empleo, con la educación de calidad como herramienta para promover el desarrollo económico de Tamaulipas y la vinculación con otros países de la región.

Además de las principales autoridades, participaron José Jazel Rodríguez y empresarios integrantes de la cámara de comercio. Al cierre de la actividad, el rector agradeció el acompañamiento institucional y reafirmó la disposición de la universidad para avanzar en acciones conjuntas con impacto en la economía regional.