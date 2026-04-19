Subastaron un chaleco salvavidas del Titanic

Reino Unido. En una sala de subastas del condado de Wilshire, Inglaterra, la historia del Titanic reapareció este sábado a través de un objeto marcado por el paso de más de un siglo. Un chaleco salvavidas, testigo silencioso de la noche más trágica de la navegación, se convirtió en el eje de una puja internacional. El chaleco salvavidas que usó una superviviente del Titanic alcanzó la cifra de 670.000 libras (906.000 dólares).

El chaleco salvavidas subastado perteneció a Laura Mabel Francatelli, pasajera de primera clase que logró sobrevivir al hundimiento del Titanic en la madrugada del 14 de abril de 1912. Se trata del único chaleco utilizado por un sobreviviente que ha salido al mercado a través de una subasta pública, lo que generó un interés inusual entre coleccionistas.

La subasta partió de un precio base de 350.000 libras (473.000 dólares) y llegó a más de 670.000 libras (906.000 dólares), suma que incluye la comisión del comprador, según confirmó la casa Henry Aldridge & Son.

El comprador, que participó por teléfono desde Estados Unidos, prefirió mantener su identidad en reserva. El resultado de la puja volvió a poner en primer plano el magnetismo que el Titanic sigue ejerciendo, más de cien años después de la tragedia.

El chaleco está confeccionado en lona y cuenta con doce bolsillos rellenos de corcho, diseñados para mantener a flote a quienes lo portaran en las heladas aguas del Atlántico norte. Un rasgo distintivo es que el chaleco fue autografiado por otros ocho supervivientes del bote salvavidas número 1, incluyendo la firma de la propia Francatelli.

Durante décadas, la prenda estuvo en manos de la familia Francatelli, hasta que hace veinte años fue adquirida por un coleccionista privado. Desde entonces, fue exhibida en museos de Estados Unidos y Europa, y su reciente regreso al mercado la convirtió en una de las piezas más codiciadas para el coleccionismo vinculado al Titanic.

El Titanic sigue alimentando relatos, investigaciones y el interés por reliquias únicas. La madrugada del 14 de abril de 1912, el transatlántico chocó contra un iceberg en el Atlántico norte. De las 2.200 personas a bordo, unas 1.500 murieron y cerca de 700 lograron sobrevivir. La historia de Laura Mabel Francatelli y su chaleco salvavidas renueva la memoria de aquella tragedia y conecta a los coleccionistas con un fragmento tangible de la historia marítima.

