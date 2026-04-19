Tras una semana en coma, murió Nadia Farès, estrella del cine francés

Francia. La actriz francesa Nadia Farès murió a los 57 años tras permanecer una semana en coma, luego de ser hallada inconsciente en la piscina de un exclusivo club deportivo en París. La noticia fue confirmada ayer por sus hijas, quienes pidieron respeto y discreción durante el duelo.

De acuerdo con información de AFP, la intérprete, nacida en Marrakech en 1968, sufrió un desvanecimiento por un “incidente cardíaco” el pasado 11 de abril mientras nadaba en un club privado del distrito 9 de la capital francesa.

Según declaraciones de testigos a Le Parisien, Farès habría soltado repentinamente la tabla con la que estaba nadando y se sumergió. Cuando otros nadadores se percataron que no había salido a la superficie, ya habían pasado entre tres y cuatro minutos.

Farès fue rescatada del fondo de la piscina y recibió masaje cardiaco antes de que llegara la ambulancia que la trasladó al hospital Pitié-Salpêtrière. Ahí, el personal de salud logró reanimarla, pero quedó en coma inducido hasta su fallecimiento.

Las autoridades abrieron una investigación por el incidente, pero por el momento no se constató alguna infracción.

Trayectoria en cine y televisión

Nadia Farès construyó una carrera que alternó entre el cine francés y producciones internacionales. Alcanzó notoriedad en el año 2000 con Les Rivières pourpres (Los ríos de color púrpura), dirigida por Mathieu Kassovitz y basada en la novela de Jean-Christophe Grangé. En ese thriller actuó junto a Jean Reno y Vincent Cassel.

Antes de ese éxito, ya había llamado la atención con Elles n’oublient jamais (1994), una de las películas que la situaron entre las figuras emergentes del cine francés en los años noventa. También trabajó con directores como Claude Lelouch y Alexandre Arcady. En esta época, los medios parisinos le dieron el apelativo de “la Cindy Crawford francesa”, en alusión a su apariencia y proyección mediática.

Su carrera también incluyó proyectos internacionales. Participó en War, junto a Jason Statham y Jet Li, y en la cinta de terror Storm Warning.

En televisión, destacó por su papel como Vanessa d’Abrantes en Marseille, la primera producción original en francés de la plataforma, donde compartió elenco con Gérard Depardieu entre 2016 y 2018.

