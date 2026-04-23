España: cómo se encuentra el torero que sufrió una cornada

Luego de ser corneado en el recto durante una corrida en la Feria de Abril de Sevilla, en España, el torero José Antonio Morante de la Puebla, de 46 años, se encuentra en medio de una delicada recuperación del que califica como su incidente más doloroso.

El “matador” tuvo que ser sometido a horas de cirugía tras el desgarro de su recto por parte de un toro, un ejemplar marcado con el hierro de Hermanos García Jiménez llamado 'Clandestino' que le derribó en el transcurso del primer tercio corneándole en el suelo.

"He tenido un dolor inmenso y además muchísimo miedo porque vi que el toro me había cogido y pensaba que estaba sangrando. Temía que me hubiera alcanzado las tripas", dijo en declaraciones desde su cama del hospital, recogidas por Hola.

"Cuando llegué a la enfermería y el sangrado era poco, me relaje bastante, pero sí que me dolió muchísimo", explicó mientras se sigue recuperando.

uD83DuDD34 ÚLTIMA HORA | Cogida de Morante en su segundo toro en La Maestranza



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El desgarro de 10 centímetros que le produjo el asta del toro hizo que tuviera que ser atendido inmediatamente en las instalaciones sanitarias de la plaza de toros, para después ser trasladado al hospital, donde se le practicó una cirugía para reconstruir la pared rectal y el esfínter.

Durante los primeros días no pudo dormir, debido al dolor que sufre, y tampoco pudo comer, en parte por la falta de apetito y porque se le está suministrando nutrición intravenosa a través de un catéter.

El próximo compromiso que figura en la agenda de Morante es el 10 de mayo en Valladolid, junto a Roca Rey y Juan Ortega. Sus siguientes citas, el 15 y 16 de mayo en la Feria del Caballo de Jerez de la Frontera (Cádiz), ya habían agotado todas las localidades.