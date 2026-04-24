Haití llevará su historia a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires

Con los auspicios del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe y de la Embajada de Haití en la Argentina, el escritor e historiador Vidal Mario disertará en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires sobre su obra “Apocalipsis en La Española (La explosiva historia de la isla que dio vida a dos naciones: Haití y Dominicana)”.

El periodista chaqueño estuvo recientemente en Villa Carlos Paz para visitar, acompañado de Pedro Jorge Solans, el “Memorial de Ernesto Sábato” y “El Refugio del Escritor”.

Haití llevará su historia a ese importante foro cultural a través del panel “De la colonia a la república: voces sobre la Revolución Haitiana” que se desarrollará el próximo martes 28 a las 14 en el stand 1505 del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), institución bancaria integrada por 24 países miembros, empresas privadas y entidades financieras latinoamericanas y caribeñas.

La calificada lista de panelistas estará también conformada por la embajadora de Haití en la Argentina, Olga Medor Ducasse, y el historiador Juan Francisco Martínez Pería, autor del libro “¡Libertad o muerte! Historia de la revolución haitiana”.

Vidal Mario fue invitado a integrar dicho panel por la importancia que se le adjudica al libro sobre el cual centrará su exposición, el cual resume los primeros cuatro siglos de vida institucional de la isla La Española, donde comenzó la historia de América.